St. Pölten: Reiten hilft krankem Buben

Der Achtjährige hat aber auch viele gute Momente. Etwa wenn er auf dem Therapiepferd „Prinsessa“ sitzt. Mit dem Tier marschiert er ein- bis zweimal pro Woche durch das Areal des Lichtblickhofes im Otto-Wagner-Spital in Wien, in den Sommermonaten ist er auf dem Hof des Vereins in Pyhra bei St. Pölten zu Gast.

Kraft schöpfen

„Die konsequente Bewegung und die regelmäßige Atmentherapie helfen, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen. Nichts und niemand kann ihn so motivieren wie das Therapiepferd. Nirgendwo schöpft er so viel Kraft und neuen Mut“, erzählt Eva Bauer, die für das gesamte Lichtblickhof-Team spricht.