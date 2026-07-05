Kampf dem Pflegemangel: Der pakistanische Traum von St. Pölten

„Auf Deutsch“, sagt Sheeraz nicht ohne Stolz auf die (auf Englisch gestellte) Frage, in welcher Sprache er das Interview führen möchte. Er hat in seine Wohnung in Karatschi in Pakistan geladen und will den Besuchern aus Österreich ganz offensichtlich beweisen, dass er es mit seinem Traum ernst meint. Dem Traum von einem Umzug nach St. Pölten. Der 43-Jährige ist ausgebildeter Intensivkrankenpfleger und eine von 15 Personen, die für ein Pilotprojekt der Caritas ausgewählt wurden. Sie werden in Pakistan fachlich vorbereitet und erhalten eine Intensiv-Ausbildung in deutscher Sprache, Sheeraz selbst spricht bereits auf B1-Niveau. Anschließend sollen die Pflegekräfte nach Österreich kommen und eben in St. Pölten in den Pflegeeinrichtungen der Caritas mitarbeiten.

Sheeraz, verheiratet und Vater von fünf Kindern, wird alleine nach Österreich kommen – allerdings mit dem Ziel, richtig Fuß zu fassen und seine Familie nachzuholen. Dass das Vorhaben von allen nicht nur mitgetragen, sondern sogar gelebt wird, zeigt sich unter anderem daran, dass die Kinder ebenfalls begonnen haben, Deutsch zu lernen und sich mit dem fremden Land zu beschäftigen. Die beiden Älteren spielen Gitarre und sind fasziniert davon, einmal die Heimat der klassischen Musik besuchen zu können, wie sie erzählen. Große Unterschiede Ihre eigene Heimatstadt Karatschi ist mit rund 15 Millionen Einwohnern eine der größten Städte der Welt. Der Verkehr auf den Straßen ist nach europäischen Maßstäben horrend. Ein einheitliches Bild der Stadt ist nicht zu zeichnen. In manchen Straßenvierteln sieht man kaum Frauen oder höchstens verschleierte, in anderen trifft man auch in Führungspositionen Frauen an, und das ohne Kopftuch. Es gibt hier extreme Armut mit bettelnden Kindern und auch absoluten Wohlstand mit schicken Bars am Strand.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Caritas St. Pölten Pflegerin Nasreen im Kreis ihrer Familie.

Alles für die Kinder Sheeraz’ Wohnung ist klein, alle Kinder schlafen in einem Zimmer, das aber auffallend liebevoll gestaltet ist, unter anderem mit einem Bettgestell, das in dem Stil des Pixar-Animationsfilm „Cars“ einem Auto nachempfunden ist. Den eigenen Kindern eine bessere Zukunft zu bieten, ist für viele das zentrale Motiv, sich dem Abenteuer Österreich zu stellen. Und es sind nicht nur die Väter, die gehen. „Es ist schwer für mich, ohne meine Kinder nach Österreich zu fliegen. Aber ich mache alles für sie und bin psychisch darauf vorbereitet“, sagt etwa Nasreen, die mit Sheeraz oft gemeinsam Deutsch lernt. Und ihr Mann? „Der freut sich für mich.“

Land & Leute Fläche

Pakistan umfasst ca. 770.875 Quadratkilometer und ist damit etwa doppelt so groß wie Österreich und

Deutschland zusammen. Es ist mit rund 250 Millionen Bewohnern eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Die Hauptstadt ist Islamabad. 96 Prozent

der Pakistani gehören dem Islam an, zu den gängigsten Minderheiten zählen Christentum und Hinduismus. Nachbarländer

sind Iran, Indien, Afghanistan und China. besonders mit Indien ist die Lage angespannt. Der Konflikt um Kaschmir besteht seit der Teilung Britisch-Indiens im Jahr 1947. Sicherheit

Neben extremistischen Gewalttaten tragen

politische Spannungen, militärische Offensiven und internationale Machtinteressen zur Instabilität bei.

Um die Ecke des Gebäudes, in dem Sheeraz wohnt, gibt es Stände mit Gewürzen, an denen Essen verkauft wird, darunter Fleisch, das bei rund 40 Grad ungekühlt dargeboten wird. Dort hat die Familie aber nicht für die ausländischen Gäste eingekauft, stattdessen gibt es, vielleicht auch aus Rücksicht auf die ungeeichten Mägen der Besucher, Menüs von Kentucky Fried Chicken. Gastfreundschaft ist etwas, das das Land besonders auszeichnet. Ohne einen Chai, in Pakistan besonders milchig und süß zubereitet, getrunken zu haben, verlässt man so gut wie nie einen Raum. Vorfreude auf christliche Feste Was auch eine große Rolle spielt, ist Religion. Mehr als 96 Prozent der Stadtbewohner sind Muslime. Lediglich 2,42 Prozent sind Christen, darunter auch Nasreen und Sheeraz. Mit ein Grund, warum sie sich auf Österreich freuen – gemeinsam die kirchlichen Feste zu feiern, steht ganz oben auf der Wunschliste. Die Idee, Menschen aus Drittstaaten für das heimische Gesundheitssystem zu gewinnen, ist nicht neu. In Österreich gibt es mehrere solcher Initiativen. Die Gründe liegen auf der Hand: Wegen der alternden Gesellschaft und schwacher Geburtenraten schlittert Österreich in eine veritable Pflegekrise. Bis 2030 werden ungefähr 51.000 zusätzliche Pflege- und Betreuungskräfte benötigt, wie es bereits 2023 bei der Gesundheit Österreich GmbH hieß. Wien plant in den kommenden fünf Jahren bis zu 600 Pflegefachkräfte aus Drittstaaten zu rekrutieren. Allein heuer holt Oberösterreich 100 neue Pflegekräfte – vorwiegend von den Philippinen und aus Kolumbien.

Junge Bevölkerung Pakistan ist bei der Caritas St. Pölten deswegen im Fokus, weil es mit rund 250 Millionen Einwohnern eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt ist. Rund 60 Prozent der Bevölkerung sind jünger als 30 Jahre. Das Land verfügt also über etwas, das Österreich nicht hat: eine sehr junge und wachsende Bevölkerung.

Spendenaufruf Hilfe für die Bevölkerung

Mit den Spenden für Pakistan werden unterschiedliche Projekte finanziert. Unter anderem eine Gesundheitseinrichtung, in der unterernährte Kinder untersucht und medizinisch versorgt werden. Infos zu den Projekten und Spendenmöglichkeit unter: www.caritas-stpoelten.at/pakistan Spendenkonto

Caritas der Diözese St. Pölten IBAN: AT28 3258 5000 0007 6000 BIC: RLNWATWWOBG Kennwort: Pakistan