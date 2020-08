St. Pölten: Internationaler Immo-Investor steigt groß ein

Der auf Wohnbau in Niederösterreich und Wien spezialisierte Immobilienentwickler NOE Immobilien Development (NID) hat den ersten und größten Bauteil seines Flaggschiffprojekts Quartier Quadrant ("Leben am Fluss") an den deutschen Investor und Projektentwickler Art-Invest Real Estate verkauft.

Das kürzlich fertiggestellte Objekt Q11 hat eine Gesamtnutzfläche von 10.411 m² und umfasst bis zu 160 Wohneinheiten sowie 830 m² Büro- und Einzelhandelsflächen. Im gesamten Quartier Quadrant werden rund 420 Wohnungen sowie Gewerbe-, Gastronomie- und Büroflächen und 180 Stellplätze entstehen.

Wohnportfolio

Der Kauf des Q11 durch Art-Invest Real Estate ist nach zahlreichen großen Transaktionen in Wien das erste Engagement des in Österreich sehr aktiven Unternehmens außerhalb der Bundeshauptstadt: „Wir freuen uns sehr, unser Wohnportfolio nun erstmals über die Stadtgrenzen Wiens hinaus erweitern zu können“, erklärt Mark Leiter, Leiter der Niederlassung Wien bei Art-Invest Real Estate.