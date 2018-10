St. Pölten: Hundeführer gegen Maulkorb-Erlass

Er hat angekündigt, in Niederösterreich „durchgreifen“ zu wollen. Eine generelle Beißkorbpflicht ist für Niederösterreichs Tierschutz-Landesrat Gottfried Waldhäusl ( FPÖ) der einzig gangbare Weg, um Hundeattacken künftig zu verhindern. Anlass für den Vorstoß war der Angriff eines Rottweilers in Wien, der ein kleines Kind das Leben kostete. „Nur durch eine generelle Beißkorbpflicht kann das größtmögliche Maß an Sicherheit erreicht werden“, so Waldhäusl, immerhin habe es im Vorjahr in Österreich 3600 Hundebisse gegeben.

Eine der einsatzstärksten Rettungshunde-Einheiten des Landes läuft gegen Waldhäusls Vorschlag nun Sturm: „Man legt auch nicht jedem Menschen Handschellen an, damit die wenigen Kriminellen unter uns anderen keine Schmerzen zufügen oder Menschen töten können.“ Laut dem Verein Rettungshunde Niederösterreich spricht vieles gegen die allgemeine Beißkorbpflicht auf öffentlichen Plätzen. Die Hundeführer wären von einer solchen Regelung deshalb voll betroffen, da ihre Tiere nicht als Diensthunde – wie etwa jene der Polizei – gelten, die in Ausübung ihrer Pflicht von jeglicher Beißkorbpflicht ausgenommen sind.

Fakt sei, dass viele Unfälle im privaten Umfeld passieren. Sie könnten durch eine derart rigorose Maßnahme nicht verhindert werden. 2017 seien knapp 17 Prozent aller Kinder im Alter zwischen 0 und 14 Jahren durch Hundebisse verletzt worden. Es obliege der Verantwortung der Hundebesitzer, Kinder zu schützen.