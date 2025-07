St. Pölten hat 60.000-Einwohner-Marke erreicht

Das lang angestrebte Ziel wurde letztendlich durch eine intensive Wohnbautätigkeit mit guter Qualität und noch günstigen Preisen oder auch durch die bequemen Verbindungen durch die Westbahn vor allem in die Bundeshauptstadt Wien erreicht.

Die jüngste Landeshauptstadt ist bei den Hauptwohnsitzern innerhalb von zwölf Monaten um zwei Prozent gewachsen. Das berichtete das Rathaus am Freitagabend. Eine Meldung die Langzeitbürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) gerade recht kommt. Stehen doch spätestens Anfang 2026 in St. Pölten Gemeinderatswahlen an.