Artisten und Gaukler aus neun Ländern erobern die St. Pöltner Innenstadt

Das Bravissimo Straßenkunstfestival wird St. Pöltens Innenstadt Anfang September wieder in seinen Bann ziehen. Die City der Landeshauptstadt ist dann eine riesige Freiluftbühne: Das Festival der Gaukler, Artisten und Kleinkünstler wird eine bunte Vielfalt mit beeindruckenden Darbietungen bringen.

Zwölf Künstlerinnen und Künstler aus neun verschiedenen Ländern sollen heuer mit Darbietungen in den Bereichen Akrobatik, Magie, Comedy und vielem mehr beeindrucken, kündigt die Stadt St. Pölten in einer Aussendung an. Das Publikum darf sich jedenfalls auf unterhaltsame, bewegende und überraschende Momente bei insgesamt 80 Shows freuen.

Weltoffene Stadt

"Bravissimo zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie lebendig, weltoffen und kreativ unsere Stadt ist. Die Künstlerinnen bringen nicht nur Kunst, sondern auch ein Lächeln auf die Gesichter der Menschen – genau das macht St. Pölten aus“, rührt Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) die Werbetrommel für das Pflasterspektakel.