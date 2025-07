St. Pöltner Studierende entwickeln neue Konzepte für Särge und Urnen

Als Paulina Anzengruber erstmals hörte, dass sie im Rahmen ihrer Ausbildung am WIFI-Designkolleg in St. Pölten mit dem Thema Bestattung konfrontiert sein wird, hielt sich die Begeisterung der 23-Jährigen in Grenzen. „Ich hab mir gedacht: Ja, okay. Wir bekommen jetzt wirklich Särge“, erinnert sich die Studentin zurück. Es sei ihr zunächst schwergefallen, sich intensiv mit Begräbnissen auseinanderzusetzen. Aus persönlichen Gründen, wie sie sagt.