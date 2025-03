Wächst St. Pölten zu schnell? Wie viele Wohnungen wirklich genutzt werden

Es ist eine Diskussion, die nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Politik durchaus heftig geführt wird. Es geht um St. Pölten , eine Stadt, die wächst, sich ausbreitet, auch weil sie als Wohnort immer beliebter wird.

Tatsächlich erfolgt der Bevölkerungsanstieg nirgends so rasant wie in St. Pölten. Mit einem Plus von 1,5 Prozent ist die Stadt an der Traisen österreichweit Spitzenreiter. Mittlerweile leben hier etwas mehr als 59.700 Menschen.

"St. Pölten braucht Entschleunigung"

Genau diese Entwicklung sorgt für Debatten. Da ist unter anderem immer wieder von einer Parkplatznot die Rede, der Verkehr, der zu Stoßzeiten durchaus nervig sein kann und natürlich die Versiegelung, die neue Wohnbauprojekte mit sich bringen. Aber natürlich auch grundsätzlich gesellschaftlich, weil in der Landeshauptstadt viele unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen.