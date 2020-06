St. Pölten: Harte Biker zeigen Herz

Der KURIER traf nun in St. Pölten zwei „B.A.C.A“-Mitglieder. Sie nennen sich „Spirit“ (53) und „Bullet“ (52), ihre wahren Namen wollen sie nicht in der Zeitung lesen. Aber ihr Ziel ist klar: Sie wollen die Initiative auch auf Niederösterreich ausweiten, erste Erfahrungen konnten sie in der Landeshauptstadt schon sammeln.