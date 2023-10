St. Pölten: Bühne im Hof wird zur Zirkusmanege

Tricks im Rathaus

Aber auch das Rathaus wird an diesen Tagen zur Bühne. „Is it a trick?“, fragt Künstler Sebastian Berger in seinem zeitgenössischen Zirkusstück, das am Freitag und Samstag jeweils um 16 Uhr zu sehen ist.

Das Publikum darf sich bei Zirkusfest jedenfalls über viel Abwechslung freuen oder wie es die Kuratoren Miriam und Robin Witt beschreiben: „Ein vielfältiges Programm, das sich in keine Schublade stecken lässt.“

Das Frühjahrsprogramm wird Hauer übrigens Anfang November präsentieren. Fest steht aber schon jetzt, dass sich das Publikum wieder auf eine große Menge an Kabarett, Musik und Überraschungen freuen darf.

