Crash mit zwei Verletzten im Mostviertel: Ein Lenker war alkoholisiert

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften stand Donnerstag Abend bei einem schweren Verkehrsunfall in St. Peter/Au (Bezirk Amstetten) im Einsatz. Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L86 wurden zwei Autolenker schwer verletzt.

Ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Amstetten lenkte gegen 20.00 Uhr seinen Pkw im Gemeindegebiet von St. Peter/Au aus Richtung Ertl kommend in Fahrtrichtung St. Peter/Au. Zur gleichen Zeit lenkte ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Amstetten einen Pkw in die entgegengesetzte Richtung. In einer Kurve kam es zu einem Frontalzusammenstoß, der schwere Folgen hatte.

Einsatzkräfte wurden rasch verstärkt

Während sich in ersten Alarmmeldungen die Situation weniger dramatisch darstellte, habe man aber bereits während der Anfahrt mit der Verstärkung der benötigten Einsatzkräfte gestartet, berichtet das Rote Kreuz der Bezirksstelle St. Peter/Au. Auch die Feuerwehren St. Peter und Weistrach wurden zum Einsatz gerufen.