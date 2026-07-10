Crash mit zwei Verletzten im Mostviertel: Ein Lenker war alkoholisiert
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften stand Donnerstag Abend bei einem schweren Verkehrsunfall in St. Peter/Au (Bezirk Amstetten) im Einsatz. Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L86 wurden zwei Autolenker schwer verletzt.
Ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Amstetten lenkte gegen 20.00 Uhr seinen Pkw im Gemeindegebiet von St. Peter/Au aus Richtung Ertl kommend in Fahrtrichtung St. Peter/Au. Zur gleichen Zeit lenkte ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Amstetten einen Pkw in die entgegengesetzte Richtung. In einer Kurve kam es zu einem Frontalzusammenstoß, der schwere Folgen hatte.
Einsatzkräfte wurden rasch verstärkt
Während sich in ersten Alarmmeldungen die Situation weniger dramatisch darstellte, habe man aber bereits während der Anfahrt mit der Verstärkung der benötigten Einsatzkräfte gestartet, berichtet das Rote Kreuz der Bezirksstelle St. Peter/Au. Auch die Feuerwehren St. Peter und Weistrach wurden zum Einsatz gerufen.
Beide Lenker erlitten schwere Verletzungen und mussten von den Feuerwehrleuten aus den Fahrzeugen befreit werden. Sie wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Landesklinikum Amstetten und in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr verbracht. Auch der Rettungshubschrauber C2 aus Krems war zur Unfallstelle beordert worden.
Ein mit dem 57-jährigen Lenker durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde Amstetten angezeigt.
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