Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niederösterreich

Crash mit zwei Verletzten im Mostviertel: Ein Lenker war alkoholisiert

Zwei Pkw-Lenker krachten zwischen Ertl und St. Peter/Au frontal zusammen.
Wolfgang Atzenhofer
10.07.2026, 15:42

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Großeinsatz an der Unfallstelle

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften stand Donnerstag Abend bei einem schweren Verkehrsunfall in St. Peter/Au (Bezirk Amstetten) im Einsatz. Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L86 wurden zwei Autolenker schwer verletzt.

Zwei Zwölfjährige lieferten sich mit Scootern eine Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Amstetten lenkte gegen 20.00 Uhr seinen Pkw im Gemeindegebiet von St. Peter/Au aus Richtung Ertl kommend in Fahrtrichtung St. Peter/Au. Zur gleichen Zeit lenkte ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Amstetten einen Pkw in die entgegengesetzte Richtung. In einer Kurve kam es zu einem Frontalzusammenstoß, der schwere Folgen hatte.

Einsatzkräfte wurden rasch verstärkt

Während sich in ersten Alarmmeldungen die Situation weniger dramatisch darstellte, habe man aber bereits während der Anfahrt mit der Verstärkung der benötigten Einsatzkräfte gestartet, berichtet das Rote Kreuz der Bezirksstelle St. Peter/Au. Auch die Feuerwehren St. Peter und Weistrach wurden zum Einsatz gerufen.

Helfer an der Unfallstelle

Helfer hatten an der Unfallstelle alle Hände voll zu tun. 

Beide Lenker erlitten schwere Verletzungen und mussten von den Feuerwehrleuten aus den Fahrzeugen befreit werden. Sie wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Landesklinikum Amstetten und in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr verbracht. Auch der Rettungshubschrauber C2 aus Krems war zur Unfallstelle beordert worden.

Scheibbs: Zwei Arbeiter bei Bodenmarkierung von Pkw erfasst

Ein mit dem 57-jährigen Lenker durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde Amstetten angezeigt. 

Amstetten
kurier.at, watzenh  | 

Kommentare