Bedienstete der Polizeiinspektion St. Andrä-Wördern führten am vergangenen Dienstag gemeinsam mit Sachverständigen der NÖ Landesregierung technische Fahrzeugkontrollen in Michelhausen durch. Als zwei E-Scooter-Lenker die Kontrollen gegen 10.50 Uhr bemerkten, wendeten sie ihre Roller und fuhren in die entgegengesetzte Richtung davon. Aufgrund der offensichtlich überhöhten Geschwindigkeit nahmen die Polizisten die Nachfahrt auf, um eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchzuführen.

Verfolgung mit Blaulicht

Nach dem Einschalten von Blaulicht und Folgetonhorn beschleunigten beide E-Scooter-Lenker und setzten ihre Fahrt mit einer Geschwindigkeit von rund 50 km/h im Ortsgebiet fort. Einer der beiden Lenker hielt kurze Zeit später an. Der zweite Lenker setzte seine Fahrt fort und fuhr im Ortsgebiet, darunter auch in einer 30-km/h-Zone, mit teilweise über 80 km/h.