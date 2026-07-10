Zwei Zwölfjährige lieferten sich mit Scootern eine Verfolgungsjagd mit der Polizei
Zwei Burschen auf ihren extrem aufgemotzten E-Scootern zog die Polizei im Bezirk Tulln aus dem Verkehr.
Bedienstete der Polizeiinspektion St. Andrä-Wördern führten am vergangenen Dienstag gemeinsam mit Sachverständigen der NÖ Landesregierung technische Fahrzeugkontrollen in Michelhausen durch. Als zwei E-Scooter-Lenker die Kontrollen gegen 10.50 Uhr bemerkten, wendeten sie ihre Roller und fuhren in die entgegengesetzte Richtung davon. Aufgrund der offensichtlich überhöhten Geschwindigkeit nahmen die Polizisten die Nachfahrt auf, um eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchzuführen.
Verfolgung mit Blaulicht
Nach dem Einschalten von Blaulicht und Folgetonhorn beschleunigten beide E-Scooter-Lenker und setzten ihre Fahrt mit einer Geschwindigkeit von rund 50 km/h im Ortsgebiet fort. Einer der beiden Lenker hielt kurze Zeit später an. Der zweite Lenker setzte seine Fahrt fort und fuhr im Ortsgebiet, darunter auch in einer 30-km/h-Zone, mit teilweise über 80 km/h.
Der Flüchtende missachtete mehrfach die Straßenverkehrsordnung (Vorrangmissachtung) und geriet in mehreren Kurven auf die Gegenfahrbahn. Nach rund zwei Kilometern bog er in eine Straße ein, die durch einen Straßenpoller für den Fahrzeugverkehr gesperrt war.
Verfolgung zu Fuß
Die Beamten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf und konnten den Lenker kurz darauf anhalten. Es stellte sich heraus, dass beide Lenker aus dem Bezirk Tulln 12 Jahre alt waren. Sie gaben an, dass ihre E-Scooter vollaufgeladen eine Geschwindigkeit bis zu 57 km/h bzw. bis zu 90 km/h erreichen würden. Die Polizei zeigte die Erziehungsberechtigten der beiden wurden der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt
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