Polizei sucht flüchtigen E-Scooter-Lenker

Ein Radfahrer ist am Montagnachmittag, dem 06. Juli 2026, bei einem Verkehrsunfall in der Keplerstraße im Grazer Bezirk Lend schwer verletzt worden. Kurz vor 14.00 Uhr kam es auf dem Geh- und Radweg in Richtung Stadtinneres zu einer Kollision zwischen dem 35-Jährigen und einem E-Scooter-Lenker. Der Radfahrer erlitt dabei eine Fraktur des Schlüsselbeines. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten männlichen E-Scooter-Lenker und bittet um Hinweise.

Plötzliches Ausscheren führte zum Sturz

Laut den bisherigen Ermittlungen wollte der 35-jährige Radfahrer den vor ihm fahrenden E-Scooter-Lenker auf dem Radweg überholen. In diesem Moment soll der unbekannte Mann plötzlich nach links gefahren sein, woraufhin es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam.

Beide stürzten zu Boden. Nach einem kurzen Gespräch an Ort und Stelle setzten beide Beteiligten ihre Fahrt fort. Erst als der Radfahrer später zunehmende Schmerzen verspürte, suchte er ärztliche Hilfe auf. Dort wurde eine Schlüsselbeinfraktur diagnostiziert – eine schwere Verletzung, die zunächst nicht in vollem Ausmaß spürbar war.