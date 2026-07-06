Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Unfall mit Tuk Tuk in der Steiermark: 54-Jähriger tot
Der Mann kam von der Fahrbahn ab, das dreirädrige Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem 54-Jährigen liegen.
Zusammenfassung
- Ein 54-Jähriger ist Sonntagabend bei einem Unfall mit seinem Tuk Tuk in St. Veit in der Südsteiermark ums Leben gekommen.
- Der Mann kam auf einer Gemeindestraße vermutlich nach einem medizinischen Notfall von der Fahrbahn ab.
- Das dreirädrige Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem 54-Jährigen liegen; ein Motorradfahrer entdeckte ihn, Hilfe kam jedoch zu spät.
Ein 54-Jähriger ist Sonntagabend bei einem Unfall mit seinem Tuk Tuk, einem dreirädrigen Fahrzeug, ums Leben gekommen.
Der Mann war in St. Veit in der Südsteiermark auf einer Gemeindestraße unterwegs und kam vermutlich nach einem medizinischen Notfall von der Fahrbahn ab. Das Gefährt überschlug sich und kam schließlich auf dem 54-Jährigen zu liegen.
Ein Motorradfahrer entdeckte den Mann. Für ihn gab es allerdings keine Rettung mehr, so die Polizei am Montag.
Kommentare