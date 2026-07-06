Unfall mit Tuk Tuk in der Steiermark: 54-Jähriger tot

Ein 54-Jähriger ist Sonntagabend bei einem Unfall mit seinem Tuk Tuk, einem dreirädrigen Fahrzeug, ums Leben gekommen.

Der Mann war in St. Veit in der Südsteiermark auf einer Gemeindestraße unterwegs und kam vermutlich nach einem medizinischen Notfall von der Fahrbahn ab. Das Gefährt überschlug sich und kam schließlich auf dem 54-Jährigen zu liegen.