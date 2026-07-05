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Horror-Unfall: Lenkerin übersah Motorrad, Fahrer (65) gestorben
Die 62-jährige, auf dem Sozius mitfahrende Ehefrau des Motorradlenkers wurde ins LKH Graz geflogen.
Bei einem Verkehrsunfall im Raum Anger (Bezirk Weiz) ist am Samstag ein 65-jähriger Motorradlenker noch an der Unfallstelle verstorben. Eine Pkw-Lenkerin dürfte beim Linksabbiegen das Zweirad übersehen haben, wodurch es zum Frontalzusammenstoß kam.
Die 62-jährige, auf dem Sozius mitfahrende Ehefrau des Motorradlenkers wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen. Die Pkw-Lenkerin erlitt leichte Verletzungen, die achtjährige Tochter im Auto blieb unverletzt.
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