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Steiermark

Horror-Unfall: Lenkerin übersah Motorrad, Fahrer (65) gestorben

Die 62-jährige, auf dem Sozius mitfahrende Ehefrau des Motorradlenkers wurde ins LKH Graz geflogen.
05.07.2026, 07:25

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Ein Krankenwagen mit Blaulicht fährt.

Bei einem Verkehrsunfall im Raum Anger (Bezirk Weiz) ist am Samstag ein 65-jähriger Motorradlenker noch an der Unfallstelle verstorben. Eine Pkw-Lenkerin dürfte beim Linksabbiegen das Zweirad übersehen haben, wodurch es zum Frontalzusammenstoß kam.

Schwerer Unfall auf B320: Hubschrauber im Einsatz

Die 62-jährige, auf dem Sozius mitfahrende Ehefrau des Motorradlenkers wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen. Die Pkw-Lenkerin erlitt leichte Verletzungen, die achtjährige Tochter im Auto blieb unverletzt.

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