Steiermark: 83-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ein 83-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg ist am Montagnachmittag, dem 6. Juli 2026, bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße L637 in der Steiermark ums Leben gekommen. Der schwere Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der Strecke zwischen Gleinstätten und Groß Sankt Florian.

Kantholz auf der Fahrbahn als Auslöser

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 83-Jährige zu Sturz, weil ein Kantholz auf der Fahrbahn lag. Die Reanimationsversuche des Notarztteams blieben erfolglos. Der Motorradlenker verstarb noch an der Unfallstelle.