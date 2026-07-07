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Steiermark

Steiermark: 83-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ein 83-jähriger Motorradlenker starb nach einem Sturz über ein Kantholz auf der L637 bei Groß St. Florian.
07.07.2026, 08:29

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Rettung Rettungsauto Österreich

Ein 83-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg ist am Montagnachmittag, dem 6. Juli 2026, bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße L637 in der Steiermark ums Leben gekommen. Der schwere Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der Strecke zwischen Gleinstätten und Groß Sankt Florian.

Kantholz auf der Fahrbahn als Auslöser

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 83-Jährige zu Sturz, weil ein Kantholz auf der Fahrbahn lag. Die Reanimationsversuche des Notarztteams blieben erfolglos. Der Motorradlenker verstarb noch an der Unfallstelle.

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Stundenlange Sperre der L637

Die L637 war für die Dauer des Einsatzes rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Blaulicht Steiermark
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