E-Scooter Kontrollen in Wien: 22 manipulierte Roller gestoppt

Am Freitag führte die Landespolizeidirektion Wien gemeinsam mit der Stadt Wien umfangreiche Schwerpunktkontrollen im Straßenverkehr durch. Im Mittelpunkt standen manipulierte E-Scooter und E-Roller mit unzulässiger Höchstgeschwindigkeit oder illegaler Leistungssteigerung, die Überprüfung von Fahrzeuglenkern sowie die Einhaltung gewerberechtlicher Bestimmungen. Die Aktionen fanden in den Bezirken Margareten und Innere Stadt statt und zogen eine beachtliche Bilanz.

Tagsüber in Margareten: Manipulierte Roller und fehlende Führerscheine

Im Bereich des Stadtpolizeikommandos Margareten liefen die Kontrollen von 09:00 bis 17:00 Uhr. Dabei wurden insgesamt 51 Anzeigen nach verkehrsrechtlichen Bestimmungen erstattet sowie 10 Organmandate ausgestellt. 22 E-Scooter und E-Roller wurden als mutmaßlich manipuliert beanstandet – sie sollen unzulässig auf höhere Geschwindigkeiten oder Leistungswerte umgerüstet worden sein.

In 19 weiteren Fällen besteht der Verdacht, dass Kraftfahrzeuge ohne die erforderliche Lenkberechtigung gelenkt wurden. An der Aktion beteiligten sich neben der Polizei auch mehrere Magistratsabteilungen (MA 6, MA 59, AMS, Stadtservice Wien) sowie das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. Dabei wurden Anzeigen wegen mutmaßlich unbefugter Gewerbeausübung und Verstößen gegen arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen erstattet; zusätzlich wurden fremdenrechtliche Maßnahmen gesetzt.