Wien: Einbrecher bekam mehrere Schläge ins Gesicht
Ein 57-jähriger Mann hat am Sonntag in der Nacht in Wien-Favoriten einen mutmaßlichen Einbrecher in seinem abgestellten Kastenwagen überrascht. Der Fahrzeugbesitzer hatte von seinem Balkon aus beobachtet, wie eine Person die Tür der Ladefläche aufdrückte, und begab sich zu seinem Fahrzeug.
Dort traf er den Mann im Inneren des Kastenwagens an. Bei dem darauffolgenden Handgemenge versetzte der 57-Jährige dem Verdächtigen laut Polizei mehrere Schläge ins Gesicht.
Zeugen alarmierten inzwischen den Notruf. Beamte der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse nahmen den mutmaßlichen Einbrecher, einen 31-jährigen ungarischen Staatsangehörigen, fest. Der Mann erlitt Gesichtsverletzungen und wurde nach notfallmedizinischer Versorgung in ein Spital gebracht. Der 57-Jährige wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.
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