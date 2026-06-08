Wien: Einbrecher bekam mehrere Schläge ins Gesicht

Ein 57-jähriger Mann hat am Sonntag in der Nacht in Wien-Favoriten einen mutmaßlichen Einbrecher in seinem abgestellten Kastenwagen überrascht. Der Fahrzeugbesitzer hatte von seinem Balkon aus beobachtet, wie eine Person die Tür der Ladefläche aufdrückte, und begab sich zu seinem Fahrzeug.

Dort traf er den Mann im Inneren des Kastenwagens an. Bei dem darauffolgenden Handgemenge versetzte der 57-Jährige dem Verdächtigen laut Polizei mehrere Schläge ins Gesicht.