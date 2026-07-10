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Niederösterreich

Scheibbs: Zwei Arbeiter bei Bodenmarkierung von Pkw erfasst

77-Jähriger bemerkte Arbeiter auf der Straße zu spät. Kollision forderte einen Schwer- und einen Leichtverletzten.
10.07.2026, 08:01

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Rettungshubschrauber des ÖAMTC.

Zwei mit Bodenmarkierungen beschäftigte Arbeiter hat ein 77-jähriger Pkw-Lenker am Donnerstag in Scheibbs übersehen und angefahren. Zu dem schweren Unfall kam es am frühen Nachmittag auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Saffen.

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Der Autolenker dürfte durch den am Fahrbahnrand abgestellten Firmenkastenwagen der beiden Arbeiter abgelenkt gewesen sein und die beiden zu spät bemerkt haben.

Kollision mit den Arbeitern

Es kam zur Kollision. Dabei erlitt ein 22-jähriger Mann leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Scheibbs verbracht. Ein 52-jähriger Arbeiter wurde mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 in das Landesklinikum Amstetten geflogen.

Scheibbs
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