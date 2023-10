Sportschütze schießt sich an die Weltspitze

„Unsere Ausnahmeathleten haben bewiesen, dass wir in Niederösterreich ganz hoch hinaus können und zur Weltspitze des Sports gehören“, so Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer, der Sportlerinnen und Sportler für ihre Errungenschaften bei den European Games in Polen sowie bei diversen Weltmeisterschaften ehrte.

Während die Erfolge der Alexandri-Drillinge sowie des Speerwurf-Asses Victoria Hudson medial für Furore sorgten, machte Alexander Schmirl mit Gold im Kleinkalibergewehr-Dreistellungsmatch bei der Schießsport-Weltmeisterschaft im vergangenen August in Baku auf sich aufmerksam.