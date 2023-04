SPÖ will "demokratisch legitimierte Regierung" rechtlich nicht bekämpfen

„Wenn ich von so etwas betroffen wäre, wäre ich der Erste, der Interesse daran hätte, Rechtssicherheit zu haben“, so Zwander. Die Entscheidung begründete er wie folgt: „Wir als SPÖ haben uns aber dazu entschieden, dass wir nicht die Krankenschwester am Bett von ÖVP und FPÖ sein wollen“, so der Landesgeschäftsführer. Man hätte ein gemeinsames Vorgehen sehr begrüßt, „aber wir wollen nicht den Anschein erwecken, dass wir eine demokratische legitimierte Regierung mit rechtlichen Mitteln bekämpfen wollen“.

Entscheidung fiel am Mittwochvormittag

Die SPÖ werde weiterhin harte, aber konstruktive politische Oppositionsarbeit machen, kündigte der rote Landesgeschäftsführer an. Zwander versicherte dabei auch, dass die SPÖ eine fix fertig vorbereitete Eingabe an den VfGH mit den Unterschriften von sechs Abgeordneten in der Schublade habe. Mittwochvormittag habe man aber endgültig entschieden, sie nicht einzubringen.