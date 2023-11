SPÖ-Vertreter orten bedrohliche Schieflage in den Gemeindebudgets

Neue Aufteilung

Statt dem Anteil von 11,8 Prozent am Steuerkuchen soll den Städten und Gemeinden 15 Prozent zugesprochen werden, so der Wunsch. Zumal die Gemeinden neben den zahlreichen gesetzlichen Verpflichtungen auch ihre führende Rolle als Investoren und Auftraggeber für die Kleinbetriebe beibehalten können sollen. In diesem Fall stünden beispielsweise in NÖ dann 600 Millionen Euro zur Verfügung. Beim Kommunalgipfel wurde aber doch ein erstes, wenn auch unzureichendes Unterstützungspaket mit dem Land vereinbart. Steigerungen gibt es bei den Umlagen für die Krankenhäuser, die Jugend- und Sozialhilfe, die Rettungsdienste sowie für Kinderbetreuung.

Keinen Konsens signalisierten die SPÖ-Landesräte Hergovich und Ulrike Königsberger-Ludwig aber in der Landesregierung zum vorgelegten NÖ-Budgetentwurf für 2024. Steigenden Repräsentations- und Spesenausgaben stünden Kürzungen im Gesundheits- und Wohnbereich gegenüber, es sollte umgekehrt sein, nannten sie als Gründe.