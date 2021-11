SPÖ und Samariterbund trauern um Otto Pendl

Nach kurzer, schwerer Krankheit, ist am Mittwoch Otto Pendl, langjähriger Nationalratsabgeordneter der SPÖ und Präsident des Samariterbundes Niederösterreich, im Kreise seiner Familie verstorben.



Neben seiner politischen Tätigkeit als Bürgermeister von Trumau (Bezirk Baden) und als Abgeordneter, übernahm er 1994 die erste Funktion in der Rettungsorganisation beim Samariterbund Traiskirchen-Trumau. 2009 wurde er NÖ-Präsident und übte diese Funktion bis zu seinem Tod aus.

70. Geburtstag vor wenigen Tagen

Auf Bundesebene war er als geschäftsführender Vize-Präsident tätig und prägte wesentlich die Entwicklung der Rettungslandschaft in Österreich. "Otto Pendl stellte dabei stets den Menschen in den Mittelpunkt und es war ihm ein Herzensanliegen, Menschen in Notsituationen zu helfen", würdigt man den Verstorbenen seitens des Samariterbundes Österreich. "Mit ihm verlieren wir eine eindrucksvolle Persönlichkeit, die sich bis zuletzt für die Menschen in Niederösterreich eingesetzt hat."



Vor wenigen Tagen erst feierte Otto Pendl seinen 70. Geburtstag mit zahlreichen Prominenten im Rahmen einer Jubiläumsgemeinderatssitzung in Trumau. Dabei wurde er für seine Tätigkeit unter anderem mit dem goldenen Ehrenzeichen der Stadt Wien ausgezeichnet.

Größere Bekanntheit erreichte Pendl im Herbst 2012 als SPÖ-Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss zur Klärung von Korruptionsvorwürfen.