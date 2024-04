SPÖ und Neos fordern Offenlegung der Gemeindeprüfung in Vösendorf

SPÖ und NEOS werden in der Sitzung des NÖ Landtags am Donnerstag einen Dringlichkeitsantrag zur Offenlegung der Gemeindeprüfung Vösendorf (Bezirk Mödling) noch vor der außertourlichen Gemeinderatswahl am 5. Mai einbringen. Gefordert werden zudem ein Kontrollrecht des Landesrechnungshofes für alle Kommunen und ein Rederecht im Landesparlament für die Direktorin des Landesrechnungshofs (LRH) sowie für die Volksanwälte.

„Entwürdigend und undemokratisch“

Weil ÖVP und FPÖ eine Sonderprüfung in Vösendorf durch den LRH verhindert hätten, sei die Gemeindeaufsichtsbehörde ausgeschickt worden, so SPÖ-Klubchef Hannes Weninger. Was dabei herausgekommen ist, bleibe zwei Monate nach einem Landtagsbeschluss vom 22. Februar jedoch weiter im Dunklen. In der Causa um Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP) müssten alle Informationen „transparent am Tisch liegen“, forderte NEOS-Landesparteivorsitzende Indra Collini.