SPÖ-Klubchef Hannes Weninger gibt Bezirksvorsitz in Mödling ab

Der 62-Jährige begann seine politische Karriere als Mitarbeiter der Sozialistischen Jugend (SJ) und der SPÖ in Würflach (Bezirk Neunkirchen) und in seiner nunmehrigen Heimatgemeinde Gießhübl. Er war Landesvorsitzender der SJ Niederösterreich sowie stellvertretender Bundesvorsitzender der SJ, außerdem zwischen 1985 und 2005 Gemeinderat in Gießhübl.