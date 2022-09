SPÖ-Kampfansage in NÖ: „Dieses Land gehört nicht der ÖVP“

Kindergärten in Niederösterreich müssten „ganzjährig, ganztägig und gratis“ werden, nahm er auf die soeben präsentierte Ausweitung der Kinderbetreuung durch die Landesregierung Bezug, forderte jedoch einen Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung. Denn: „Jeder Kindergarten ist ein Zukunftslabor.“

Zu wenig werde in Niederösterreich gegen die Ausdünnung der Infrastruktur im ländlichen Raum unternommen, meinte Schnabl: „Wir sind das Bundesland mit der größten regionalen Ungleichheit.“ Sein Gegenmittel: ein „Green New Deal“ mit Investitionen in Energiewende, Digitalisierung, öffentlichen Verkehr, Pflege und ärztliche Versorgung. Es brauche eine gezielte Förderung der Ortskerne und eine Überarbeitung der Raumordnung, um den steigenden Bodenverbrauch zu stoppen. Schnabl kündigte zudem ein Konzept der SPÖ für leistbares Wohnen in Niederösterreich an.

In der Energiepolitik vermisse er „realistischen Weitblick“. Versorgungssicherheit, Leistbarkeit und ökologische Nachhaltigkeit würden nicht „zusammen gedacht“. Gegen die Teuerung sei „nur das Minimum und das zu spät“ unternommen worden, befand der SP-Chef und forderte, „Kriegsgewinne“ heimischer Energiekonzerne sofort zu besteuern.