Spitzentennis kehrt nach Niederösterreich zurück

Wie lange ersehnt dieser ATP-Challenger bereits war, zeigt auch das mediale Großaufgebot. Die Viertel- und Halbfinali des NÖ OPEN sind live auf ORF Sport plus zu sehen, das Endspiel am 11. September wird auf ORF 1 übertragen. ORF Sport plus zeigt am 12. September auch die Damen- und Herren-Finali der HENN ÖTV-Bundesliga live.