So vermodert und verfällt die Arena der Tennisstars in NÖ

An guten Tagen pilgerten bis zu 5.000 Menschen in die Arena, gespielt wurde auf einem Sand, der extra aus Paris nach St. Pölten transportiert wurde. Für viele Sportler war es deshalb damals das perfekte Vorbereitungsturnier für die French Open.

Als Muster 1999 seine Karriere beendete und sich vorerst dem Golf widmete, verebbte auch die Euphorie in St. Pölten. Veranstalter Ronnie Leitgeb zog schließlich die Reißleine, ab dem Jahr 2006 wurde die gelbe Filzkugel in Pörtschach in Kärnten gejagt.