Spitzenkoch Toni Mörwald verwirklicht neuen Genusstempel in Feuersbrunn

Toni Mörwald kann mit Fug und Recht von sich behaupten, schon einiges von der Welt gesehen zu haben. Als junger Koch zog es ihn in nach Frankreich, Deutschland, Amerika und Spanien. Doch sie alle konnten mit einem Ort nicht mithalten: Feuersbrunn (Bezirk Tulln), einer der ältesten Weinbauorte in Niederösterreich und seine Heimatgemeinde, in der er 1989 das Gasthaus seiner Eltern übernahm.