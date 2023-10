Haubenkoch Toni Mörwald über sein Jubiläum, die Anfänge und Küchen-Tipps

Mörwalds Küchen-Tipp

Einen Küchen-Tipp gab’s gleich noch obendrauf. "Das Fleisch gehört immer vor dem Garen gewürzt. Neben Salz und Pfeffer kann man auch noch aromatische Gewürze verwenden und das Olivenöl richtig einmassieren. Dann verbreitet sich der Geschmack viel besser."

Außerdem hält er nichts davon, Fleisch scharf anzubraten. "Wir versuchen, immer liebevoll und zart zuzubereiten. Es muss alles immer sehr samtig gehen. Der Zugang zum Garen und Veredeln muss immer einer sein, der langsam vor sich geht und nicht zu aggressiv ist."

Auch wenn Mörwald und seine Frau Eva tagtäglich an vielen verschiedenen Standorten kochen, kommt das Kulinarische auch zu Hause nicht zu kurz. "Meine Frau hat die größte Freude dabei, wenn sie in der Früh aufsteht und mir und meiner Familie ein Frühstück zubereiten kann. Da gibt’s dann Porridge, Eigerichte und viele andere Sachen. Wenn ich sie frage, wo sie die Energie dafür hernimmt, dann meint sie, dass das die einzige Zeit ist, wo sie sich beim Kochen entspannen kann, weil ich da das machen kann, was mir Freude bereitet."

Bereut wird von Mörwald übrigens nichts in seiner bisherigen Karriere. "Auch wenn das eine oder andere sich in der Realität vielleicht nicht so angefühlt hat, wie ich es gerne gehabt hätte, möchte ich nichts missen."