Toni Mörwald: "Der hat sich's g'richtet"

Ich möchte noch einmal auf die Zeit zurückzukommen, als wir gewachsen sind: Hier gab es einen Golfplatz zu übernehmen, dort war die Airest zu kaufen, da gab es die Kantine des Finanzministeriums. Du siehst in so einer Situation nicht, dass du das nicht schaffst. Du hast einen Lauf und viele Leute um dich, die für dich arbeiten. Bis gewisse Probleme zu dir gelangen, ist es oft zu spät. Wir haben dann gelernt, Dinge abzugeben und uns sozusagen gesund geschrumpft. Heute haben wir eine solide Basis, unsere Marke kennt in Österreich mittlerweile fast jeder, teilweise auch international.

Woher kommt Ihr Durchhaltevermögen?

Ich hatte das Glück, in einer Familienumgebung groß zu werden, wo Herausforderung und Arbeit nie ein Thema waren. Man hat sich immer gefreut, wenn man gebraucht worden ist. Wenn Dinge zu erledigen waren, wurden sie einfach gemacht – egal welche Uhrzeit, welcher Wochentag, welche Jahreszeit. Klar können die Nerven einmal blank liegen. Aber nachdem ich das jetzt 30 Jahre mache, habe ich in meinem Leben schon Dinge gelernt, die ich gar nicht lernen wollte.

Was war die größte Überwindung für Sie?

Da gibt es vieles. Ich wollte mich mit Sicherheit nie mit dem Thema Betriebsübernahme auseinandersetzen, musste es aber, als ich damals die Konditorei Oberlaa gekauft habe. Es gab tausend Dinge zu regeln, mit denen ich nie was zu tun haben wollte. In solchen Situationen musst du in der Lage sein, die Qualität deines Hauptthemas zu halten und nicht ein Nebenthema zum Zentrum deines Tuns zu machen. Natürlich muss man die Probleme lösen, sie dürfen aber nie wichtiger werden als deine eigentliche Tätigkeit. Sonst bricht sie dir auch weg.

Sie sind seit 21 Jahren verheiratet und haben drei Töchter. Hatten Sie bei so viel Schaffensdrang überhaupt genug Zeit für Ihre Familie?

Eine der wichtigsten Begegnungen in meinem Leben, war die mit meiner Frau. Ich habe sie sehr früh bei einem meiner Kochkurse kennengelernt. Sie ist eigentlich Maschinenbauerin, Kochen war nicht ihr Thema. Aber sie hatte den Vorzug, dass sie dazu eine Beziehung aufbauen konnte und heute im Betrieb viel weiterbringt. Das war auch bei unseren Kindern so. (Anm.: Antonia, 19, Johanna 17, Theresia, 15). Wir haben ihnen eine gewisse Selbstdisziplin, ein gewisses Reglement, aber auch einen gewissen Rhythmus mitgegeben. Das hat sich zu Harmonie und Verlässlichkeit geformt. Miteinander zu essen und zu plaudern, ist uns bis heute wichtig. Nicht jeden Tag, aber immer wieder.

Ein Lebenswerk will man irgendwann weitergeben. Welche Ihrer Töchter wird Ihre Nachfolgerin?

Antonia maturiert gerade und studiert dann Finanz- und Versicherungsmathematik. Sie soll das machen, was auch immer sie nachher arbeitet. Die Menschen brauchen Freiraum, um sich zu entwickeln. Antonia hilft uns aber auch in der Küche oder im Service, wenn wir am Sonntag Brunch haben. Aber das braucht man ihr nicht anzuschaffen. Alles, wozu du die Leute zwingen musst, kannst du vergessen. Johanna, die Mittlere, ist eine unheimliche Arbeitsbiene, was Kochen betrifft, vor allem Patisserie. Und Theresia macht die HTL für Softwareprogrammierung und Digitale Technologie. Für sie ist eine Homepage machen ganz easy.

Sie waren einmal der Schüler von Reinhard Gerer, der früher einer der besten Köche des Landes war. Er ist in den vergangenen Jahren mit seinen Restaurants von einem Konkurs in den nächsten geschlittert. Wie denken Sie darüber?

Er ist nicht nur ein Kollege, mein großes Vorbild und mein Lehrer, sondern auch ein lieber Freund. Ich schätze Reinhard über alles. 1984, als er das Korso (Anm.: ehemaliges Restaurant im Wiener Luxus-Hotel Bristol) aufgemacht hat und ich das von der Pike auf mitgekriegt habe, war das grandios. Auch er ist über Grenzen gegangen. Mit dem Erfolg kamen auch die Menschen, die sich an ihn angehängt haben, und das waren nicht nur Freunde. Irgendwann ist auch das Thema Familie bei ihm zu kurz gekommen. Erste Frau, zweite Frau, dritte Frau ... Der Reinhard war immer einer, der sich bei mir zuhause wohlgefühlt hat. Küche, Kuchltisch, a bissel jausnen, Familie. Das war immer sein Traum, das weiß ich. Damit das so bleibt, auch in schwierigen Zeiten, bist du selbst unheimlich gefragt. Bei so vielen Nebenschauplätzen ist es schwierig, den Fokus auf die Wichtige zu legen.

Ihre Hauptpassion ist das Kochen. Sie haben mehrere Restaurants und Hotels, sind Caterer, veranstalten Events: Lenkt das nicht vom Kochen ab?

Spitzengastronomie kann man nicht für die Ewigkeit machen, das erfindet sich auch permanent neu. Man muss auch immer wieder über den eigenen Tellerrand schauen. So entwickelt sich Erfahrungsaustausch und es kann Neues entstehen. Als ich 2011 mit McDonald’s zusammengearbeitet habe, wurde ich belächelt, verspottet und beschimpft. Aber die kommen heute noch und holen sich neue Strategien und Entwicklungen von mir. Ich habe damals Burger für sie entworfen und viele haben gesagt: „Dreht er jetzt komplett durch? Das passt nicht zu Spitzengastronomie.“ Ich sehe das aus einem anderen Gesichtspunkt. Ich habe von McDonald’s viel gelernt, vielleicht nicht nur beim Kochen, sondern bei der Logistik, sowie verkaufs- und marketingtechnisch. Die machen Wertschöpfung, das kann man dort lernen.

Paul Bocuse, der Jahrhundert-Koch, ist kürzlich verstorben. Von ihm bleibt die „Nouvelle Cuisine“. Was soll irgendwann einmal von Toni Mörwald bleiben?

Es macht irgendwie nachdenklich, aber ich habe ein Buch von Bocuse bei mir im Büro liegen, das er mir erst im Jänner geschickt hat. Ich dachte zuerst, im Packerl wäre seine Parte, weil mich sein Sohn kurz vorher angerufen und mir von seinem Tod erzählt hat. Aber Bocuse hat mir noch ein signiertes Buch geschickt, in das er zwei Tage vor seinem Ableben „Lieber Toni!“ und ein paar Zeilen geschrieben hat. Am 20. Jänner war er dann tot.

Woher kannten Sie ihn?

Durch meine Präsidentschaft beim „Bocuse d’Or“, ein von ihm initiierter Kochwettbewerb, bei dem ich für Österreich zuständig war. Er hat es geschafft, dass Köche nicht nur im Unterkeller eines Restaurants oder Hotels im letzten Eck kochen. Er hat sie salonfähig gemacht, sie Weiß angezogen und ihnen Ausstrahlung gegeben. Wenn man es als Koch schafft, dass irgendeine Sache bleibt, hat man einen wesentlichen Beitrag geleistet.

Was macht einen guten Koch aus, Herr Mörwald?

Wenn jemand das, was er im Herzen spürt und im Hirn denkt, am Herd synchronisieren kann, schmeckt die einfachste Speise super, wie ein Butterbrot mit Schnittlauch und Kresse.

Gibt es irgendeine Speise, die Sie erfunden haben?

Birnenknödel. Die können Sie probieren, wenn wir fertig sind.

Das haben wir gleich. Letzte Frage: Was serviert uns Toni Mörwald als Nächstes?

Birnenknödel - und wir arbeiten an zwei Kochbüchern, einem Nachschlagewerk und einem spezifischen Buch über eine bestimmte Region. Wir haben auch ein altes Haus gekauft, das wir gerade ausbauen und sind auch an einer größeren Sache dran. Lassen Sie sich überraschen.