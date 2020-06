Spitalsstreit: Auch Stadt übt Kritik

Die Verlegung von 60 Akutbetten aus dem Wr. Neustädter Landesklinikum in das neue "Lebens.Med Zentrum" nach Bad Erlach wirbelt gehörig Staub auf. Nachdem der Betriebsrat in einer " Strukturmangelanzeige" schwere Missstände im Spital anprangert, mischt sich nun auch die Stadt Wr. Neustadt in die Angelegenheit ein. "Wenn in dem Papier von Patientengefährdung die Rede ist, dann ist das eine Bombe, die da geplatzt ist. Wir handeln fahrlässig wenn wir das nicht ernst nehmen", sagen Bürgermeister Bernhard Müller und Gesundheitsstadträtin Margarete Sitz.

Die Angestellten-Betriebsrätin des Spitals, Gerlinde Buchinger sowie Spitalsärztevertreter, Oberarzt Ronald Gallob, haben in einer dreiseitigen Anzeige auf schwere Mängel im Landesklinikum aufmerksam gemacht. Durch die Auslagerung der Betten nach Bad Erlach sei es auf der Internen Abteilung zu einem Betten-Engpass gekommen.