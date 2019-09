Spital St. Pölten: Weniger Betten für die jungen Patienten?

Weniger Betten, weniger Möglichkeiten für die Mitaufnahme der Eltern, weniger Therapieräume: Es sind besorgnisregende Zeilen, die derzeit in Form einer Petition im Internet kursieren. Adressiert ist das Schreiben an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihren Stellvertreter Stephan Pernkopf. Die Befürchtung der Initatioren ist, dass sich durch die Übersiedelung der Kinder-und Jugendabteilung in das geplante Haus D im Universitätsklinikum St. Pölten die Situation für die jungen Patienten verschlechtern könnte. Der Bezug ist für das Jahr 2024 geplant.

Mehr als 400 Unterstützer

„Auch der große Bewegungsraum, der seit 1986 für diagnostische und therapeutische Zwecke genutzt wird, ist ersatzlos gestrichen worden“, heißt es. Die Petition, die seit Mittwoch online ist, wurde inzwischen von mehr als 400 Personen unterstützt.

Die Verantwortlichen des Uni-Klinikums versuchen zu beruhigen: „Derzeit erfolgen die Detailplanungen für den Bau des Hauses D und somit der Kinder- und Jugendabteilung, deren Fertigstellung für 2024 geplant ist“, erklärt Spitalsdirektor Thomas Wallner. Um die Baufläche auf dem Gelände vorzubereiten, sei die Station zwischenzeitlich im Haus A angesiedelt.