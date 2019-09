Hainburg: Wasserschäden sorgen für Hilferuf aus Spital

Ein Hilferuf aus dem Landesklinikum Hainburg im Bezirk Bruck an der Leitha erreichte dieser Tage den KURIER. In einem anonymen Brief beschreibt ein Mitarbeiter bedenkliche Zustände und kündigt eine Anzeige beim Arbeitsinspektorat an.

„Aufgrund von defekter Leitungen gab es in allen Stockwerken Wasserschäden, an und hinter den Wänden Schimmelbildung. Der Gang zu den Umkleideräumen des Pflegepersonals ist gesperrt und diese sind nur über die Pathologie erreichbar“, heißt es da. Zudem sei das Labor, das zur Blut- und Harnuntersuchung dient, derzeit nur „über ein Fenster mit Steigleiter erreichbar“.

Laut dem unbekannten Verfasser dürfte es auch bei der Patientenversorgung Mängel geben. Ein Operationssaal sei gesperrt, weil die Patienten an einer Baustelle vorbeigeschleust werden müssten, der Personalaufenhaltsraum im OP-Bereich könne derzeit ebenfalls nicht benutzt werden. „Es ist mit massiven Folgeschäden zu rechnen, für die höchstwahrscheinlich die Steuerzahler aufkommen müssen“, schreibt der Mitarbeiter.