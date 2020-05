Späte Obduktion nach Bluttat in Kenia

Nach dem die Justiz völlig überraschend die Obduktion eines vermutlich in Kenia ermordeten Niederösterreichers untersagt hat, ist es nun doch zu einer Untersuchung durch die heimische Gerichtsmedizin gekommen. Der Leichnam des 29-jährigen Jus-Studenten Franz S. wurde am Mittwoch in Wien obduziert. Die geschockten Angehörigen und Freunde erwarten sich damit nähere Aufschlüsse über die mysteriösen Geschehnisse in Nairobi.



Der KURIER hat über den Fall berichtet: Die Leiche des aus Ebreichsdorf (NÖ) stammenden Studenten wurde im September auf einer Baustelle nahe des Flughafens Nairobi entdeckt. Franz S. absolvierte ein Praktikum bei einer Menschenrechtsorganisation in Kenia.



Obwohl viele Spuren darauf hindeuten, dass der 29-Jährige Opfer einer Bluttat geworden ist, gibt es keinerlei Informationen der Behörden in Kenia. Die Obduktion in Nairobi habe laut einem Schreiben der österreichischen Botschaft unter desaströsen Bedingungen stattgefunden und ist keineswegs mit einer Untersuchung in Europa zu vergleichen. "Als Todesursache wird lapidar ein Sturz auf großer Höhe angeführt. Das ist angeblich bei sehr vielen Obduktionen in Kenia ein Standardergebnis", erklären die Angehörigen. Dabei deutet alles darauf hin, dass der Fundort der Leiche nicht der Tatort ist, sondern der 29-Jährige dort abgelegt wurde.