Mumkin: Besonderes Sozialprojekt für die Kleinsten in Wr. Neustadt

In seiner fast 100-jährigen Geschichte unterstützt der Rotary-Club Wiener Neustadt in erster Linie soziale Projekte. Die Rotarier sind unter anderem Mitbegründer der Geschützen Werkstätte.

Mit einem neuen Vorzeige-Sozialprojekt in der Innenstadt zielt der Club besonders auf die frühkindliche Entwicklung und Bildung der Kleinsten ab. In Kooperation mit der Wiener Neustädter Sparkasse und dem Verein Startklar wird in der Neunkirchner Straßen Fußgängerzone 17 am 28. März das „Mumkin“ eröffnet. Übersetzt aus dem Arabischen bedeutet das so viel wie „Es ist möglich“. In den ehemaligen Räumen des nö. Landesausstellungsbüros wurde ein Treffpunkt und Begegnungsraum für Eltern und ihre Kinder im Alter bis zu sechs Jahren geschaffen. „Mumkin soll als Raum für soziale Projekte dienen und für Eltern frei zugänglich sein“, sagt Rotary-Präsident Erich Allinger.

Mütter und Väter sollen sich zwanglos vernetzen können, während ihre Kinder spielen, basteln, Bücher lesen oder miteinander kreative Ideen entwickeln. Hinter der Idee steht mit Startklar ein Profi, was Kinder- und Jugendarbeit in der Region anbelangt.