Sortenvielfalt sorgt für frühe Marillenernte in Niederösterreich

Konsum: Laut Statistik Austria wurden im Wirtschaftsjahr 2022/’23 in Österreich durchschnittlich 2,1 Kilogramm Marillen pro Kopf konsumiert. Damit ist der Pro-Kopf-Konsum von Marillen gegenüber dem Vorjahr wieder gestiegen.

Anbaugebiet: In der Wachau stehen geschätzte 100.000 Marillenbäume. Rund 220 Landwirte bauen die Frucht in dieser Region noch an. Doppelt so viele Bäume stehen im Weinviertel, dem größten Anbaugebiet in Österreich. Auf weit mehr als 300 Hektar werden dort Marillen angebaut.