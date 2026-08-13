Naturschauspiel: Wenn die Sonnensichel über dem Sonntagberg schwebt
Erhöhungen wie der Kollmitzberg, der Hochkogel oder der Sonntagberg lockten am Mittwochabend die Sonnenanbeter massenhaft an, um die partielle Sonnenfinsternis bestmöglich erleben und genießen zu können. Jene, die das Spektakel perfekt dokumentieren wollten, wie der Ybbstaler Naturfotograf Fritz Bachner, platzierten sich an speziellen Plätzen und nahmen ihrerseits die Sonne samt der Sonntagberger Basilika ins Visier.
Ob Blutmonde oder Polarlichter, sämtliche Himmelsspektakel dokumentiert der Hobbyfotograf und Mitglied des Waidhofner Kulturkreises Freisingerberg Bachner regelmäßig in Profimanier. Seine Bilder gewinnen Preise und versetzen die Betrachter regelmäßig in Verzückung.
Perfekte Positionierung für perfekte Fotos
Gemeinsam mit Fotofreunden platzierte er sich für das mittwöchige Abendspektakel am südöstlichen Gegenhang des Sonntagbergs in Windhag, einem Ortsteil von Waidhofen/Ybbs.
Das Ergebnis sind neue spektakuläre Dokumente für seine Sonntagberg-Fotochronik. Die Nacht auf Donnerstag war für Bachner und viele andere Himmelsanbeter jedenfalls stressig, galt es doch in den späteren Nachtstunden auch noch den Funkenflug der Perseiden zu erleben und abzulichten.
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