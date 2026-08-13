Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niederösterreich

Naturschauspiel: Wenn die Sonnensichel über dem Sonntagberg schwebt

Sonnenfinsternis lieferte dem Ybbstaler Fotografen Fritz Bachner perfekte Motive.
Wolfgang Atzenhofer
13.08.2026, 09:41

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Sonnensichel über Sonntagberg-Basilika

Erhöhungen wie der Kollmitzberg, der Hochkogel oder der Sonntagberg lockten am Mittwochabend die Sonnenanbeter massenhaft an, um die partielle Sonnenfinsternis bestmöglich erleben und genießen zu können. Jene, die das Spektakel perfekt dokumentieren wollten, wie der Ybbstaler Naturfotograf Fritz Bachner, platzierten sich an speziellen Plätzen und nahmen ihrerseits die Sonne samt der Sonntagberger Basilika ins Visier.

Der Sonntagberg mit Sonnenfinsternis im Hintergrund

Fritz Bachner nutzte den Sonntagberg als perfekte Kulisse für die Sonnenfinsternis. 

Demut bei der Jagd auf den „Wurmmond“ am Sonntagberg

Ob Blutmonde oder Polarlichter, sämtliche Himmelsspektakel dokumentiert der Hobbyfotograf und Mitglied des Waidhofner Kulturkreises Freisingerberg Bachner regelmäßig in Profimanier. Seine Bilder gewinnen Preise und versetzen die Betrachter regelmäßig in Verzückung. 

Perfekte Positionierung für perfekte Fotos

Gemeinsam mit Fotofreunden platzierte er sich für das mittwöchige Abendspektakel am südöstlichen Gegenhang des Sonntagbergs in Windhag, einem Ortsteil von Waidhofen/Ybbs.

Begeisterung über Nordlicht-Show, wie sie bei uns selten passiert

Das Ergebnis sind neue spektakuläre Dokumente für seine Sonntagberg-Fotochronik. Die Nacht auf Donnerstag war für Bachner und viele andere Himmelsanbeter jedenfalls stressig, galt es doch in den späteren Nachtstunden auch noch den Funkenflug der Perseiden zu erleben und abzulichten.
 

Amstetten
kurier.at, watzenh  | 

Kommentare