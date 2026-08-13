Naturschauspiel: Wenn die Sonnensichel über dem Sonntagberg schwebt

Erhöhungen wie der Kollmitzberg, der Hochkogel oder der Sonntagberg lockten am Mittwochabend die Sonnenanbeter massenhaft an, um die partielle Sonnenfinsternis bestmöglich erleben und genießen zu können. Jene, die das Spektakel perfekt dokumentieren wollten, wie der Ybbstaler Naturfotograf Fritz Bachner , platzierten sich an speziellen Plätzen und nahmen ihrerseits die Sonne samt der Sonntagberger Basilika ins Visier.

Fritz Bachner nutzte den Sonntagberg als perfekte Kulisse für die Sonnenfinsternis.

Ob Blutmonde oder Polarlichter, sämtliche Himmelsspektakel dokumentiert der Hobbyfotograf und Mitglied des Waidhofner Kulturkreises Freisingerberg Bachner regelmäßig in Profimanier. Seine Bilder gewinnen Preise und versetzen die Betrachter regelmäßig in Verzückung.

Perfekte Positionierung für perfekte Fotos

Gemeinsam mit Fotofreunden platzierte er sich für das mittwöchige Abendspektakel am südöstlichen Gegenhang des Sonntagbergs in Windhag, einem Ortsteil von Waidhofen/Ybbs.