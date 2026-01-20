Begeisterung über Nordlicht-Show, wie sie bei uns selten passiert

Polarlichter in einer Intensität, wie man sie in Mitteleuropa wohl selten gesehen hat, sorgten in der Nacht auf Dienstag für Aufsehen. Der Naturfotograf Fritz Bachner, Mitglied des Waidhofner Kulturkreises Freisingerberg ist nächstens in seiner Heimat im Ybbstal ausgerückt und hat sensationelle Situationen festgehalten.

"So intensiv habe ich noch keine gesehen“, kommentiert Bachner die Aufnahmen, die er im Gebiet des Sonntagbergs gemacht hat. Der Himmel über dem oberen Ybbstal und dem Mostviertel zeigt sich in einem faszinierenden Farbenspiel.