Begeisterung über Nordlicht-Show, wie sie bei uns selten passiert
Polarlichter in einer Intensität, wie man sie in Mitteleuropa wohl selten gesehen hat, sorgten in der Nacht auf Dienstag für Aufsehen. Der Naturfotograf Fritz Bachner, Mitglied des Waidhofner Kulturkreises Freisingerberg ist nächstens in seiner Heimat im Ybbstal ausgerückt und hat sensationelle Situationen festgehalten.
"So intensiv habe ich noch keine gesehen“, kommentiert Bachner die Aufnahmen, die er im Gebiet des Sonntagbergs gemacht hat. Der Himmel über dem oberen Ybbstal und dem Mostviertel zeigt sich in einem faszinierenden Farbenspiel.
Grüne, violette und rote intensive Lichtschleier beleuchten die klare frostige Winternacht. Selbst für den Kunstfotografen Bachner, der mit präzisen Vollmondbildern über der Wallfahrtsbasilika am Sonntagberg oder vielen anderen Naturbildern bereits Preise eingeheimst hat, war das großflächige Naturschauspiel unglaublich beeindruckend.
Das Lichtspektakel zog sich quer durch Österreich, wie veröffentlichte Bilder aus Oberösterreich oder Salzburg zeigen. Auch in Deutschland sorgte die Farbenshow für viel Aufsehen.
Verantwortlich für den leuchtenden Himmel ist ein sogenannter geomagnetischer Sonnensturm, der dieses Mal besonders stark ausgefallen ist. Eruptionen auf der Sonne schleudern dabei Teilchen in Richtung Erde.
