Niederösterreich

Begeisterung über Nordlicht-Show, wie sie bei uns selten passiert

Nordlichter über dem Mostviertel
Sensationelle Bilder dokumentieren intensive Nordlichter in Österreich in der Nacht auf Dienstag. Fotograf Fritz Bachner hat das Spektakel im Mostviertel dokumentiert. Bilder, die Astronomen jubeln lassen.
Von Wolfgang Atzenhofer
20.01.26, 08:05

Polarlichter in einer Intensität, wie man sie in Mitteleuropa wohl selten gesehen hat, sorgten in der Nacht auf Dienstag für Aufsehen. Der Naturfotograf Fritz Bachner, Mitglied  des Waidhofner Kulturkreises Freisingerberg  ist nächstens in seiner Heimat im Ybbstal  ausgerückt und hat sensationelle Situationen festgehalten. 

"So intensiv habe ich noch keine gesehen“, kommentiert  Bachner die Aufnahmen, die er im Gebiet des Sonntagbergs gemacht hat. Der Himmel über dem oberen Ybbstal und dem Mostviertel zeigt sich in einem faszinierenden Farbenspiel.

polarlicht im Mostviertel

Höchst ungewöhnliche Stimmungen bei klarem Winterhimmel.

Grüne, violette und rote intensive Lichtschleier beleuchten die klare frostige Winternacht. Selbst für den Kunstfotografen Bachner, der mit präzisen Vollmondbildern über der Wallfahrtsbasilika am Sonntagberg oder vielen anderen Naturbildern bereits Preise eingeheimst hat,  war das großflächige Naturschauspiel unglaublich beeindruckend.

Gigantischer Supermond sorgt für Freude bei Naturfotografen

Das Lichtspektakel zog sich quer durch Österreich, wie veröffentlichte Bilder aus Oberösterreich oder Salzburg zeigen. Auch in Deutschland sorgte die Farbenshow für viel Aufsehen. 

gelbgrüne Lichtshow

Farbenspiel das begeistert: Fritz Bachner schoss Polarlichtbilder, wie er sie noch nie machen konnte.


Verantwortlich für den leuchtenden Himmel ist ein  sogenannter geomagnetischer Sonnensturm, der dieses Mal besonders stark ausgefallen ist. Eruptionen auf der Sonne schleudern dabei Teilchen in Richtung Erde. 

