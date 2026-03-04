Demut bei der Jagd auf den "Wurmmond" am Sonntagberg

Zur Jagd auf den "Wurmmond" hatte Dienstagabend der Kulturkreis Freisingerberg in Waidhofen an der Ybbs geladen. In einer vom bekannten Naturfotografen Fritz Bachner geführten Fotosafari galt es, den Vollmond mit der imposanten Basilika am Sonntagberg gekonnt und vor allem zum richtigen Zeitpunkt vor die Linse zu bekommen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Friedrich Bachner /Kulturkreis Freisingerberg Naturschauspiel perfekt fotografiert.

Bachner hat mit seinen früheren glühenden Mondbildern schon Preise gewonnen und sorgte im Vorjahr mit sensationellen Fotos vom Wander-Elch Emil für viel Aufsehen.

Er stellte sich Dienstagabend interessierten Hobbyknipsern als Lehrmeister und Guide zur Verfügung. Er kennt im Waidhofner Ortsteil St. Georgen/Klaus den optimalen Standort, um den Vollmond in idealer Position mit der Prandtauer-Basilika in Szene zu setzen. Außerdem rechnet Bachner auch den optimalen Zeitpunkt der Monderscheinung aus. Der Wurmmond als Frühlingsbote Der Name Wurmmond für die volle Scheibe im März kommt übrigens von den amerikanischen Naturvölkern. Im März kommen die Würmer aus dem aufgetauten Boden. Sie sind die ersten Frühlingsboten.

Begleitet von Martin Wieser, einem weiteren Spitzenfotografen, bezog die Freisingerberg-Gruppe in vier Kilometer Luftlinie zum Sonntagberg Stellung. Mit ständigen bangen Blicken zum Himmel – es zogen immer mehr Wolken auf, je näher der berechnete Zeitpunkt kam – wurden die Teleobjektive auf die ferne Kirchen-Silhouette gerichtet. Auch kleinere Regenwolken ließen die Hoffnung auf ein Spektakel immer mehr schwinden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Martin Wieser /Kulturkreis Freisingerberg Martin Wieser fotografierte den Vollmond auf Augenhöhe mit der Basilika.