Apfel-Snack für Emil: Elch stärkte sich in Gärten von FF-Mann und Fotograf

Elch Emil ist weiter in Niederösterreich unterwegs und begeistert alle, die er besucht. Zuletzt stärkte er sich in Rosenau in der Gemeinde Sonntagberg im Bezirk Amstetten.

Peter Gessl ist Bezirkssachbearbeiter für Feuerwehrgeschichte und Mitglied der FF Rosenau. Er freute sich am Dienstag über eine ganz besonderen Gast: "Superstar" Elch Emil ließ es sich im Garten des Feuerwehrmanns gut gehen und genoss noch einen Apfel-Snack, direkt vom Baum, bevor er weiter zig. "Wir waren eigentlich gar nicht überrascht", scherzt Gressl. "Denn warum sollte Emil nicht in einer der schönsten Gegenden Rast machen?"

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Bfkdo Amstetten Ganz entspannt bei den Obstbäumen von Peter Gessl in Rosenau: Elch Emil.





Natürlich zückte der erfahrene Feuerwehrmann sein Handy und hielt den Besuch des berühmten Geweihträgers fest - Selfie inklusive. Diese Bilder begeistern einmal mehr das Internet: "Er richtet sich wohl häuslich ein bei uns. Fehlt nur noch eine Emilia", postete eines der über 17.600 Mitglieder in Emils Facebook-Gruppe "Emil der Elch".

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Fritz Bachner Fritz Bachner war begeistert: Am Dienstag bekam auch er Elch Emil vor die Linse - er besuchte den Fotografen im Garten.

Gessl war aber nicht der einzige, der sich über so prominenten Besuch in seinem Garten freute: Der Fotograf Fritz Bachner traf Emil Dienstagmorgen in seinem Garten an. "Dass der Elch diese Begegnung ohne jede Angst oder gar Stress fand, zeigen die Videos eindeutig", schreibt der Waidhofener Chronist Karl Piaty in seinem Blog. Der Elch sei auf den Fotografen in aller Ruhe zugegangen, an ihm vorbei und hat seelenruhig frisches Obst und Blätter von den Bäumen gefressen. "Ein Musterbeispiel dafür, wie Elchbegegnungen ablaufen sollten", befindet Piaty.