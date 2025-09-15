Elch Emil spazierte über B121 in Böhlwerk

Elch Emil ist ein Wanderer. Das ist mittlerweile bekannt. Und seine Wanderung setzt Elch Emil fort.

Gestern war er noch im Bezirk Scheibbs unterwegs. Heute, Montag, spazierte er am Südhang der Wallfahrtsbasilika am Sonntagberg im niederösterreichischen Bezirk Amstetten umher. Am Abend sorgte er dann im Böhlerwerk, einem Industrieort im Ybbstal für Aufsehen. Er spazierte auf der B121 beim Werkgelände der Voestalpine, wie auf einem Video des Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten zu sehen ist.