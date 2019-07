Sonja Klima: „Traum ging mit Lipizzanern in Erfüllung“

Welche persönliche Beziehung haben Sie zu Pferden?

Für mich steht das Wohl der Tiere an erster Stelle. Meine Leidenschaft zu Pferden und zum Reitsport begleitet mich mein Leben lang. Ich bin aber keine Grand Prix Reiterin (lacht). Mit zehn Jahren habe ich das Reiten gelernt in einem Stall in Enzesfeld (Bezirk Baden). Dort habe ich in den Sommerferien immer gearbeitet, die Boxen ausgemistet und die Pferde geputzt, um mir so meine Reitstunden zu finanzieren.

Von 2009 bis 2014 waren Sie Präsidentin des Badener Trabrennvereins. Welche Erfahrungen haben Sie damals mitgenommen, die Ihnen heute bei der Leitung der Spanischen Hofreitschule helfen?

Vor allem den Umgang mit Mensch und Tier und die Vermittlung von Kultur und Tradition habe ich damals gelernt. Ich habe diese Aufgabe sehr geliebt.