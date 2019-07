Wo die Lipizzaner ihre Sommerfrische verbringen

Selbst im Urlaub hat der Star der Spanischen Hofreitschule, der 23-jährige Hengst Maestoso Virtuosa, ein straffes Tagesprogramm zu absolvieren: Punkt sechs Uhr wird das Futter serviert, danach geht es auf die Graskoppel. Zu Mittag gibt es ein paar Streichel- und Striegeleinheiten, dann steht ein ausgedehnter Ausritt im Grünen an. Nachmittags entspannt er in der Box oder auf der Koppel oder dreht eine Runde in der Schrittmaschine.

„Man merkt richtig, wie die Pferde ihre Auszeit hier genießen“, sagt Oberbereiter Herbert Seiberl. „Das Training entfällt, die Pferde werden bewegt und verwöhnt, damit sie fit sind für die nächste Saison.“