Sommer, Sonne, Kino: Filmabende unter dem Sternenhimmel

Auch in Krems übersiedelt das Programmkino hinaus ins Freie und verwandelt die Wiese vor dem Kesselhaus am Universitätscampus in einen Freiluftkinosaal. Den Auftakt macht am 6. Juli die Komödie „Akropolis Bonjour – Monsieur Thierry macht Urlaub“.

An den darauffolgenden 15 Abenden gibt es – mit Ausnahme der Montage – täglich ein Wiedersehen mit Publikumslieblingen und preisgekrönten Produktionen des vergangenen Kinojahres.

Kinoerlebnis im eigenem Auto

Ebenfalls bereits angelaufen ist das Autokino in Wiener Neustadt. Noch bis 25. Juni präsentiert Cinema Circus gemeinsam mit der Fahrschule Ruff aktuelle Blockbuster und ausgesuchte Arthouse-Filme, bevor am 30. Juni auch in Mödling gestartet wird.

Seit 16. Juni hat das Kino im Park in Kottingbrunn (Bezirk Baden) geöffnet. Weitere Informationen gibt es hier.