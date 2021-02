Soldaten dürfen Brücke nicht bauen

Es ist ein Dilemma, in dem sich St. Georgens Bürgermeister Josef Pöchhacker (ÖVP), aber auch der Direktor der Wirtschaftskammer, Johannes Schedlbauer, verstrickt sehen. Die 50 Meter lange Holzbrücke ist eine der Attraktionen am Ybbstalradweg und verbindet die B31 am einen Ufer mit dem Rad-Highway am anderen. Die Sanierungsbedürftigkeit rief auch Anrainer auf den Plan. Tatsächlich erwirkte man Zusagen der Melker Pioniere, die im Rahmen einer Übung einen neuen Übergang bauen würden, erzählt Anrainer Otto Huterer. „Vom Land haben wir die fixe Zusage, dass die Materialkosten finanziert würden, die Verköstigung der Soldaten wäre auch geregelt“, schildert er. Doch die vor einem solchen Heereseinsatz notwendige Einwilligung der WK blieb den Ybbstalern bislang versagt.