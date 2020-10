So läuft in Niederösterreichs Spitälern der Kampf gegen Corona

Das Land Niederösterreich setzt in der Corona-Krise nicht mehr wie im Frühjahr auf Covid-Spitäler, sondern auf entsprechende Stationen in derzeit zehn Kliniken. LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) bezeichnete es am Mittwoch zudem als wichtig, mit den Kapazitäten immer einen Schritt voraus zu sein. Der herbstliche Peak im Bundesland werde Ende November erwartet, verwies die Landesgesundheitsagentur (LGA) auf Simulationsforscher Niki Popper.

Aktuell seien 111 Covid-Patienten in Niederösterreich in Spitalsbehandlung, davon 20 auf Intensivstationen, führte Pernkopf aus. Der Höchststand - am 6. April - habe 217 bzw. 57 betragen. Der Landesvize betonte, dass die Spitzenmedizin im Land von Anfang an funktioniert habe, was auch weiterhin der Fall sein werde. Seinerzeit verschobene Operationen seien wieder vollständig aufgeholt.

Normaler Betrieb

Aus der ersten Phase sei „gelernt“ worden, erklärte Markus Klamminger, medizinischer Direktor der LGA. An den zehn Klinik-Standorten mit Covid-Stationen stünden jeweils zehn bis 15 Betten zur Verfügung. Zudem werde der ganz normale Betrieb aufrechterhalten. Derselbe Weg werde auch in den Pflege- und Betreuungszentren (PBZ) eingeschlagen. Erkrankte Bewohner, die nicht ins Spital müssten, würden isoliert, blieben jedoch in ihrem jeweiligen Heim.