So bieten Wirte aus NÖ dem Gasthaussterben die Stirn

Gab es in Niederösterreich vor 25 Jahren noch knapp 3.000 Gasthäuser , sind es aktuell nur mehr weniger als 1.700 . Hans Fromwald, Wirtesprecher der Wirtschaftskammer und selbst Gastronom in Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wr. Neustadt), bezeichnete die Situation zuletzt bei einem Betriebsbesuch von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) als alarmierend. „Wir brauchen Lehrlinge für unsere Betriebe und Schulen , alleine werden unser Problem nicht lösen. Ohne Arbeitskräfte wird es bald keine Traditionsbetriebe mehr geben“, sieht Fromwald die Politik gefordert, die Rahmenbedingungen in der Gastro zu verbessern.

Mehr Zeit zum Genießen

Generell gehe die Schere zwischen gehobener Hauben- und Sterne-Gastronomie und „Mittelklasse“-Betrieben weiter auf, bemerkt man auch bei der Wirtschaftskammer. Dies zeigen auch entsprechende Beispiele und Erfolgsgeschichten, wie jene des Triad in Krumbach in der Buckligen Welt. Während andere Wirte ums Überleben kämpfen, konnten Uwe und Veronika Machreich ihr neuestes „Baby“ aus der Taufe heben.

Der Ruf der Gäste nach mehr Betten ist von den Wirtsleuten erhört worden. Wer die Anreise auf sich nimmt, um in den vollen Fine-Dining-Genuss der 4 Falstaff-Gabeln, 3 Gault-Millau-Hauben und 4 À la carte-Sterne zu kommen, habe das Bedürfnis, länger zu bleiben. Neben den „Betten in der Wies’n“ wurde ein neuer Gästetrakt mit sechs Doppelzimmern in den Hang gebaut und dafür eine „ordentliche Stange Geld“ investiert – pro Zimmer rund 100.000 Euro. „Dafür haben wir aber gleich ordentlich modernisiert, eine Photovoltaikanlage und E-Ladestation, eine hauseigene Wäscherei und Mitarbeiterräume gebaut“, so Veronika Machreich.