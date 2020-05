Skylink: 22 Mio. Euro Schadenersatz

Eine Baustelle ohne Mängel gibt es noch nicht“, betont Flughafen-Vorstand Günther Ofner. Seine Mitarbeiter müssen sich derzeit mit einem weiteren unerwarteten Problem am neuen Check-in 3 (vormals Skylink) in Wien-Schwechat herumschlagen: Auf Deckeln im Fußboden hat sich der Belag gewölbt und Blasen geworfen. 95 Prozent der Deckel seien aber bereits ausgetauscht, der Rest soll in den nächsten zwei Wochen folgen, betont ein Sprecher. Zu Stürzen oder Ver­letzungen sei es durch die Bodenwellen nicht gekommen.

Ein kleines Problem im Vergleich zu den anderen Baumängeln am neuen Terminal, der vor knapp einem halben Jahr eröffnet wurde: Insgesamt hat der Flughafen bereits fast 22 Millionen Euro an Schadenersatz-Forderungen lukriert.

Sie verteilen sich auf Versicherungsvergleiche (11,1 Millionen Euro), Forderungsverzicht von Firmen (3 Millionen Euro) sowie Überweisungen von Unternehmen aus den Bereichen Heizung, Klima und Lüftung (7,6 Millionen Euro).

Weitere Forderungen werden wohl noch hinzukommen. „Wir schließen nicht aus, dass manche davon auch die Gerichte beschäftigen werden“, sagt Vorstand Ofner.