Gleichstellung am Platz für SKN Herren und Damen

Der SKN St. Pölten Frauen feiert einen Erfolg nach dem anderen, doch die Serienmeisterinnen mussten in den vergangenen Jahren ihre Heimspiele auf den verschiedensten Sportplätzen der Landeshauptstadt absolvieren, immer wieder musste in die Region ausgewichen werden. Die Tore der NV Arena öffneten sich nur für einige Champions- League-Partien und ganz wenige Meisterschaftsspiele. Der Grund der „Heimatlosigkeit“? In erster Linie unleistbare Mietkosten, die sogar Abwanderungsgedanken hervorriefen.

Doch die sind jetzt vom Tisch. Denn die NV Arena ist jetzt ganz gleichberechtigt Heimstätte für die SKN Herren und Damen. „Durch ihre fantastischen Erfolge haben sie sich eine gebührende Heimstätte und somit einen echten Heimvorteil mehr als verdient“, freut sich Sportlandesrat Udo Landbauer, „dass es uns im Sportland Niederösterreich gelungen ist, die beiden Top-Teams des SKN in der NV Arena und somit im Sportzentrum NÖ zusammenzubringen.“